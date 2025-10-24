Замість приватизації – система пільгової оренди та іпотек, – Олена Шуляк розповіла про впровадження європейської моделі житла

За словами Шуляк, більше безкоштовних квартир у власність не буде, держава даватиме житло лише у тимчасове користування.

Масова приватизація житла у 1990-х роках призвела до значного скорочення державного житлового фонду, з якого держава мала б надавати житло громадянам, які потребують поліпшення житлових умов. Ефективне вирішення цього питання можливе лише за умови надання житла у тимчасове користування замість передачі у власність, а також створення пільгових механізмів для його придбання. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

За її словами, Україна досі керується Житловим Кодексом 1983 року, ухваленим за радянських часів, що робить процес забезпечення житлом громадян, які цього потребують, вкрай неефективним. «Кодекс створювався тоді, коли були абсолютно інші правила в житловій сфері. Житло тоді надавалося не у власність, а у безстрокове користування. Його не можна було продати, подарувати, заповісти – тільки користуватись, оскільки власником такого житла й житлового фонду загалом була держава. Але у 90-ті роки розпочалася приватизація, тому житло з державної власності перейшло до приватної. Як наслідок – ані держава, ані громади практично не мають житлового фонду, з якого житло можна надавати тим, хто потребує вирішення житлового питання», – пояснила Шуляк.

Вона зазначила, що через це громадяни десятиліттями стоять у квартирних чергах, а ті кілька сотень квартир, які щорічно надаються в порядку черги, одразу приватизуються. Це свідчить про неефективність нинішньої системи, яка потребує нових рішень, адаптованих до сучасних умов.

Для цього законопроект № 12377 готується до другого читання. Він передбачає зміну правил у житловій сфері. «По-перше, скасовується Житловий Кодекс, за яким держава має надавати житло в безстрокове користування, після чого воно одразу приватизується. По-друге, запроваджуються європейські правила – житло від держави можна буде отримати лише тимчасово. По-третє, для тих, хто має фінансову змогу житло придбати, запускається низка пільгових фінансово-кредитних механізмів для цього», – повідомила Шуляк.

Згідно з новими правилами, житло з державного та муніципального фондів надаватиметься у тимчасове користування на умовах пільгової оренди, де орендодавцем і утримувачем виступатиме громада, а орендарем – громадянин чи родина, які відповідають критеріям осіб, що потребують поліпшення житлових умов, але не мають достатнього доходу для придбання житла на пільгових умовах.

Аналогічний принцип застосовуватиметься до службового житла: воно надаватиметься у тимчасове користування на період роботи особи в установі чи відомстві, на балансі яких перебуває таке житло. Його не можна буде приватизувати, а орендар сплачуватиме пільгову орендну плату.

«Законопроект дасть можливість забезпечити доступним житлом усі верстви населення України, передусім соціально вразливі категорії громадян, серед яких ВПО, бюджетники, військові, ветерани й інші люди, які потребують підтримки від держави. Доступ до пільг буде рівний з урахуванням соціально-економічного становища сімей», – підкреслила нардепка.

Шуляк також спростувала хибну думку, що ухвалення законопроекту №1237 нібито позбавить військовослужбовців права на безкоштовне житло від держави. За її словами, це не відповідає дійсності, оскільки права військових на отримання безкоштовного житла не лише зберігаються, а й будуть посилені після ухвалення законопроекту.

