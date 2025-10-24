Вместо приватизации – система льготной аренды и ипотеки, – Елена Шуляк рассказала о внедрении европейской модели жилья

По словам Шуляк, больше бесплатных квартир в собственность не будет, государство будет предоставлять жилье только во временное пользование.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Массовая приватизация жилья в 1990-х годах привела к значительному сокращению государственного жилищного фонда, из которого государство должно было предоставлять жилье гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Эффективное решение этого вопроса возможно только при условии предоставления жилья во временное пользование вместо передачи в собственность, а также создания льготных механизмов для его приобретения. Об этом заявила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

По ее словам, Украина до сих пор руководствуется Жилищным кодексом 1983 года, принятым в советское время, что делает процесс обеспечения жильем граждан, которые в этом нуждаются, крайне неэффективным. «Кодекс создавался тогда, когда были совершенно другие правила в жилищной сфере. Жилье тогда предоставлялось не в собственность, а в бессрочное пользование. Его нельзя было продать, подарить, завещать – только пользоваться, поскольку собственником такого жилья и жилищного фонда в целом было государство. Но в 90-е годы началась приватизация, поэтому жилье из государственной собственности перешло в частную. Как следствие – ни государство, ни общины практически не имеют жилищного фонда, из которого жилье можно предоставлять тем, кто нуждается в решении жилищного вопроса», – пояснила Шуляк.

Она отметила, что из-за этого граждане десятилетиями стоят в квартирных очередях, а те несколько сотен квартир, которые ежегодно предоставляются в порядке очереди, сразу приватизируются. Это свидетельствует о неэффективности нынешней системы, которая требует новых решений, адаптированных к современным условиям.

Для этого законопроект № 12377 готовится ко второму чтению. Он предусматривает изменение правил в жилищной сфере. «Во-первых, отменяется Жилищный кодекс, по которому государство должно предоставлять жилье в бессрочное пользование, после чего оно сразу приватизируется. Во-вторых, вводятся европейские правила – жилье от государства можно будет получить только временно. В-третьих, для тех, кто имеет финансовую возможность приобрести жилье, запускается ряд льготных финансово-кредитных механизмов для этого», – сообщила Шуляк.

Согласно новым правилам, жилье из государственного и муниципального фондов будет предоставляться во временное пользование на условиях льготной аренды, где арендодателем и содержателем будет выступать община, а арендатором – гражданин или семья, которые соответствуют критериям лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, но не имеющих достаточного дохода для приобретения жилья на льготных условиях.

Аналогичный принцип будет применяться к служебному жилью: оно будет предоставляться во временное пользование на период работы лица в учреждении или ведомстве, на балансе которых находится такое жилье. Его нельзя будет приватизировать, а арендатор будет платить льготную арендную плату.

«Законопроект даст возможность обеспечить доступным жильем все слои населения Украины, прежде всего социально уязвимые категории граждан, среди которых ВПЛ, бюджетники, военные, ветераны и другие люди, нуждающиеся в поддержке от государства. Доступ к льготам будет равным с учетом социально-экономического положения семей», – подчеркнула нардеп.

Шуляк также опровергла ошибочное мнение, что принятие законопроекта №1237 якобы лишит военнослужащих права на бесплатное жилье от государства. По ее словам, это не соответствует действительности, поскольку права военных на получение бесплатного жилья не только сохраняются, но и будут усилены после принятия законопроекта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.