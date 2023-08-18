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За изготовление порнографии с насильственными действиями будет грозить штраф до 85 тысяч грн, ограничение свободы до 5 лет или лишение – до 3: депутаты внесли законопроект

Изготовление или сбыт экстремальной порнографии, в частности, содержащей изображение насильственных действий, народные депутаты предлагают наказывать штрафом от 51 тысяч до 85 тысяч грн или ограничением свободы до 5 лет или лишением свободы до 3 лет.

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За изготовление порнографии с насильственными действиями будет грозить штраф до 85 тысяч грн, ограничение свободы до 5 лет или лишение – до 3: депутаты внесли законопроект

18:41, 18 августа 2023
Изготовление или сбыт экстремальной порнографии, в частности, содержащей изображение насильственных действий, народные депутаты предлагают наказывать штрафом от 51 тысяч до 85 тысяч грн или ограничением свободы до 5 лет или лишением свободы до 3 лет.
За изготовление порнографии с насильственными действиями будет грозить штраф до 85 тысяч грн, ограничение свободы до 5 лет или лишение – до 3: депутаты внесли законопроект
Источник фото: rada.gov.ua

В парламенте зарегистрировали ранее анонсированный законопроект о «декриминализации» порнографии. Так, законопроект 9623 под названием «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по обеспечению свободы от вмешательства в частную жизнь человека» 18 августа внесли народные депутаты Ярослав Железняк, Алексей Мовчан, Андрей Мотовиловец и другие.

Среди прочего проектом предлагается изъять из Уголовного кодекса статью 302 «Создание или содержание мест разврата и сводничество», то есть декриминализировать ответственность за содержание борделей.

Примечательно, что депутаты предлагают ввести в Уголовный кодекс понятие «экстремальной порнографии»

«Под экстремальной порнографией в статье 301 настоящего Кодекса следует понимать порнографию, содержащую изображения насильственных действий, половых актов с животным (зоофилия) или телом умершего человека (некрофилия)», - отмечают депутаты в законопроекте.

Изготовление, распространение или сбыт такой экстремальной порнографии народные депутаты предлагают наказывать штрафом от 51 тысяч грн до 85 тысяч грн или ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы сроком до 3 лет.

В целом, в другой редакции изложена статья 301 УК, которая будет устанавливать ответственность за незаконное обращение порнографии и принуждение к ее созданию.

Так, за распространение или сбыт порнографии без согласия лица, которое в нем изображено, или изготовление такой продукции с изображением лица, которому не известно о таких действиях, будет грозить штраф от 17 тысяч грн до 51 тысяч грн или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 3 лет.

Сбыт порнографии несовершеннолетнему лицу или его распространение среди несовершеннолетних, а также принуждение лица к участию в создании порнографии будут наказываться штрафом от 85 тысяч до 170 тысяч грн или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Под порнографией в статье 301 настоящего Кодекса авторы предлагают понимать любые материальные объекты, предметы, печатную, аудио-, видеопродукцию, сообщения и материалы, продукцию средств массовой информации, содержание которых представляет изображение лица в реальном или смоделированном откровенно сексуальном образе или задействованного в реальном или смоделированном откровенно сексуальном поведении или любое изображение половых органов в сексуальных целях.

Ниже приводим сравнительную таблицу к законопроекту.

Автор: Наталя Мамченко

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