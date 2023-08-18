Прем’єр Румунії під час візиту Шмигаля попросив вирішити питання «молдовської мови»

Румунія закликала визнати неіснування так званої «молдовської» мови і вжити відповідних заходів правового та адміністративного характеру.

Джерело фото: Денис Шмигаль

Румунський прем’єр-міністр Марчел Чолаку під час візиту українського колеги Дениса Шмигаля до Бухареста порушив питання прав осіб, які належать до румунської меншини й існування так званої «молдовської мови».

Про це пише «Digi24».

На переговорах зі Шмигалем Чолаку попросив Україну забезпечити румунам в Україні рівні права та свободи, а також визнати неіснування так званої «молдовської» мови і вжити відповідних заходів правового та адміністративного характеру.

Нещодавно Республіка Молдова прийняла нормативний акт, яким визнає румунську мову офіційною.

«Щодо теми прав осіб, які належать до румунської меншини в Україні, я звернув увагу Прем’єр-міністра на законну стурбованість Румунії у цій сфері. Я нагадав про тверду позицію Румунії з цього приводу. Ми показали, що очікуємо від української влади відкритості та залученості – як це нормально між двома державами, пов’язаними такою міцною солідарністю», – сказав румунський прем’єр на брифінгу.

Він також заявив, що просив українського колегу визнати неіснування «молдовської» мови.

«Щодо проблеми так званої «молдовської» мови я відновив давнє прохання румунської сторони про те, щоб українська влада визнала її відсутність і вжила відповідно всіх правових та адміністративних заходів», – підсумував Марчел Чолаку.

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