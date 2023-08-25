Иностранные производители готовы начинать производство оружия в Украине – Александр Камышин

Министр по вопросам стратегических отраслей заявил о готовности иностранных партнеров развернуть производство оружия в Украине.

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Иностранные производители оружия готовы начать производство в Украине. Сведения об этой инициативе объявил министр по вопросам стратегических отраслей Александр Камышин для УНИАН.

«Иностранные партнеры видят и понимают, что Украина дает большие возможности для их производителей вооружения. И первые из них уже готовы начинать производство в Украине. Мы говорим о крупных компаниях и о меньших компаниях, которые двигаются обычно быстрее. Вы еще до Форума оборонных индустрий услышите о начале такого производства», – рассказал министр.

Кроме того, Александр Камышин отметил, что в Украине также появляются влиятельные местные производители оружия, что способствует развитию национальной оборонной индустрии.

Ранее Зеленский рассказал о производстве украинского оружия во время войны.

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