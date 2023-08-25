Іноземні виробники готові починати виробництво зброї в Україні – Олександр Камишин

Міністр з питань стратегічних галузей заявив про готовність іноземних партнерів розгорнути виробництво зброї в Україні.

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Іноземні виробники зброї готові розпочати виробництво в України. Відомості про цю ініціативу оголосив міністр з питань стратегічних галузей Олександр Камишин для УНІАН.

«Іноземні партнери бачать і розуміють, що Україна дає великі можливості для їхніх виробників озброєння. І перші з них вже готові починати виробництво в Україні. Ми говоримо про великі компанії і про менші компанії, які рухаються зазвичай швидше. Ви ще до Форуму оборонних індустрій почуєте про початок такого виробництва», –розповів міністр.

Крім того, Олександр Камишин наголосив, що в Україні також з'являються впливові місцеві виробники зброї, що сприяє розвитку національної оборонної індустрії.

Раніше Зеленський розповів про виробництво української зброї під час війни.

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