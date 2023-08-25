Пропонував €5000 правоохоронцю за знищення доказів: у Львові затримали зловмисника

За валютний хабар чоловік хотів знищити докази у кримінальному провадженні.

У Львові затримано чоловіка, який намагався дати хабар правоохоронцю за знищення доказів вчинення злочину. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний дав хабар начальнику одного з управлінь Головного управління Національної поліції у Львівській області. За ці гроші чоловік хотів знищити докази у кримінальному провадженні.

«Попередньо відносно нього було розпочато досудове розслідування за фактом зберігання дитячої порнографії. Заборонений контент було виявлено у його телефоні, коли він намагався перетнути державний кордон.

За 5 000 євро правоохоронець мав видалити заборонені файли з вилученого мобільного», — йдеться у повідомленні.

Після пропозиції одержання неправомірної вигоди службовець одразу ж звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів та діяв в подальшому під їх контролем.

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України після надання неправомірної вигоди.

Слідчі дії тривають.

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