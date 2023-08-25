Предлагал €5000 правоохранителю за уничтожение доказательств: во Львове задержан злоумышленник

За валютную взятку мужчина хотел уничтожить доказательства в уголовном производстве.

Во Львове задержан мужчина, который пытался дать взятку правоохранителю за уничтожение доказательств совершения преступления. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый дал взятку начальнику одного из управлений Главного управления Национальной полиции во Львовской области. За эти деньги мужчина хотел уничтожить доказательства в уголовном производстве.

«Предварительно в отношении него было начато досудебное расследование по факту хранения детской порнографии. Запрещенный контент был обнаружен в его телефоне, когда он пытался пересечь государственную границу.

За 5 000 евро правоохранитель должен был удалить запрещенные файлы из удаленного мобильного», — говорится в сообщении.

После предложения получения неправомерной выгоды служащий сразу же обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы и действовал в дальнейшем под их контролем.

Подозреваемый был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после предоставления неправомерной выгоды.

Следственные действия продолжаются.

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