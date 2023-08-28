Нормативно-правовые акты НАБУ и директора ГБР будут подлежать государственной регистрации Минюстом

Соответствующие изменения предусмотрены законом о правотворческой деятельности, который Рада одобрила 24 августа.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в целом в качестве закона законопроект о правотворческой деятельности 5707 спикера парламента Руслана Стефанчука.

В частности, он предусматривает изменения в статью 4 Закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», согласно которым нормативно-правовые акты НАБУ подлежат государственной регистрации Министерством юстиции и включаются в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов.

Также закон вносит изменения в статью 12 Закона «О Государственном бюро расследований», согласно которым приказы Директора Государственного бюро расследований, являющиеся нормативно-правовыми актами, подлежат государственной регистрации Министерством юстиции и включаются в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов.

Приказы Директора Государственного бюро расследований, которые являются нормативно-правовыми актами и прошли государственную регистрацию, вступают в силу со дня их опубликования, если иное не предусмотрено самими приказами, но не раньше дня их опубликования.

Вместе с тем не все приказы Генпрокурора будут подлежать госрегистрации.

Так, изменения в статью 9 Закона «О прокуратуре» предусматривают, что приказы Генерального прокурора, являющиеся нормативно-правовыми актами, подлежат государственной регистрации Министерством юстиции Украины, если они приняты совместно с другими субъектами правотворческой деятельности.

Приказы Генерального прокурора, не подлежащие государственной регистрации, вступают в силу со дня их опубликования, если иное не предусмотрено самими приказами, но не ранее их опубликования.

Сам Закон о правотворческой деятельности вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования, но будет введен в действие через год со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Автор: Наталья Мамченко

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