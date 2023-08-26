Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в исчислении сроков досудебного расследования

Президент подписал закон об исчислении сроков досудебного расследования во время войны.

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 23 августа как закон законопроект 9314-д о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс об особенностях исчисления сроков досудебного расследования в условиях военного положения.

Так, в уголовных производствах, где с момента внесения сведений в ЕРДР и на дату введения военного положения ни одному лицу не сообщено о подозрении, срок от 24 февраля 2022 года до даты прекращения военного положения не будут включать в общие сроки досудебного расследования, установленные ч. 2 статьи 21 УПК. То есть, не включать в сроки досудебного расследования в 12 месяцев – в уголовном производстве по нетяжкому преступлению, и 18 месяцев – в уголовном производстве по тяжкому или особо тяжкому преступлению.

Какие изменения в УПК

Следовательно, законопроект предусматривает изменения в статью 615 УПК, в которых устанавливается, что «в уголовных производствах, в которых с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР и на дату введения военного положения ни одному лицу не сообщено о подозрении, срок с даты введения военного до даты его прекращения или отмены не будет включаться в общие сроки, предусмотренные частью второй статьи 219 УПК».

Также, в уголовных производствах, в которых сведения об уголовном правонарушении внесены в ЕРДР или вынесено постановление о начале досудебного расследования в порядке, установленном статьей 615 УПК, от даты введения военного положения и до даты его прекращения или отмены срока досудебного расследования до дня уведомления лица о подозрение будет составлять 30 месяцев (кроме преступлений, предусмотренных статьями 437-439, ч. 1 ст. 442 УК).

При этом ко второму чтению Верховная Рада учла частично поправку председателя Комитета Сергея Ионушаса, согласно которой срок досудебного расследования в 30 месяцев, может быть продлен в порядке и пределах сроков, предусмотренных параграфом 4 главы 24 УПК. Напомним, что этот параграф, в частности, определяет, что срок досудебного расследования преступления может быть продлен до трех месяцев, если его невозможно закончить в результате сложности производства, до шести месяцев – в результате особой сложности производства, до двенадцати месяцев – в результате исключительной сложности производства. Также он определяет, что если досудебное расследование преступления до момента уведомления лицу о подозрении невозможно закончить в срок, указанный в части второй статьи 219 УПК, указанный срок может быть продлен неоднократно следователем судьей по ходатайству прокурора или следователя, согласованного с прокурором, на срок, установленный пунктами 2 и 3 части четвертой статьи 219 УПК. Поэтому, о «пределах» каких сроков идет речь именно в данном случае, неизвестно.

При этом данное положение о 30 месяцах будут распространяться также и на уголовные производства, в которых сведения об уголовном правонарушении внесены в ЕРДР или вынесено постановление о начале досудебного расследования в порядке, установленном статьей 615 УПК, от даты введения военного положения и до вступления в силу нового Закона о внесении изменений в УПК об особенностях исчисления сроков досудебного расследования в условиях военного положения, то есть законопроекта 9314-д.

Также законопроектом предлагаются изменения в ч. 2 статьи 219 УПК, в соответствии с которыми срок досудебного расследования, с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР или вынесении постановления о начале досудебного расследования в порядке, установленном статьей 615 УПК, до дня уведомления лица о подозрении не будет исчисляться в уголовных производствах по преступлениям, предусмотренным статьями 437-439 (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, Нарушение законов и обычаев войны, Применение оружия массового поражения) или ч. 1 статьи 442 УК (Геноцид).

Также не будет исчисляться общий срок досудебного расследования и при объединении уголовных производств в порядке, предусмотренном статьей 217 УПК, если досудебное расследование хотя бы в одном из них осуществляется по признакам преступления, предусмотренного статьями 437-439 или ч. 1 статьи 442 УК .

Зачем нужен этот закон

Как указывают авторы, Верховная Рада приняла ряд изменений в УПК в части оптимизации полномочий следователя, прокурора, следственного судьи, руководителя органа прокуратуры в условиях военного положения.

Но практика засвидетельствовала необходимость изменений в исчислении сроков досудебного расследования по уголовным производствам, в которых ни одному лицу не сообщено о подозрении, особенно это касается военных преступлений.

Так, правоохранительными органами проводится досудебное расследование почти в 1,5 млн уголовных производств, где не установлен подозреваемый и ни одному лицу не сообщено о подозрении, это в частности более 1,2 млн уголовных производств в производстве следователей Нацполиции, почти 60 тыс. - следователей СБУ, свыше 30 тыс. – ГБР и т.д. Проведение следственных действий в данной категории уголовных производств усложняется условиями военного положения, уничтожением доказательств и т. д.

Однако определенные статьей 219 УПК сроки досудебного расследования до дня сообщения лицу о подозрении, составляющие в уголовном производстве в отношении тяжкого или особо тяжкого преступления 18 месяцев, истекают уже в августе-сентябре 2023 года.

Следовательно, требуются изменения в УПК для урегулирования на период военного положения вопроса хода сроков досудебного расследования до сообщения лицу о подозрении.

Напомним, что 23 августа Верховная Рада также приняла в целом как закон законопроект 9185, инициаторами которого выступили народные депутаты Сергей Ионушас, Максим Павлюк, предусматривающий, что за получение взятки, завладение землями водного фонда в особо крупных размерах, нарушение права на защиту, заведомо незаконное задержание, мошенничество смогут применять наказание в виде пробационного надзора. Этот вид наказания заменит арест.

Автор: Наталя Мамченко

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