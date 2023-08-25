Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Украинские пенсионеры, которые не тратят деньги с пенсионного счета в течение полугода, могут потерять пенсию, - Верховная Рада приняла законопроект

Одобренный Радой законопроект предусматривает, что суммы пенсий, зачисленные на текущие счета, по которым в течение 6 месяцев отсутствовали расходные операции, подлежат возврату учреждениями банков по требованию органов Пенсионного фонда в пределах остатков средств на счетах после прекращения выплаты пенсий.

Первое заседание Конкурсной комиссии по избранию председателя Службы судебной охраны: что известно

Избрание председателя Конкурсной комиссии, проверка стажа кандидатов и обращение в Совет правосудия для продления сроков конкурса.

Большая Палата Верховного Суда решила, может ли получить должностное лицо горсовета свидетельство адвоката

Ранее Большая Палата заявила, что судьи и прокуроры не могут получать свидетельство адвоката, но по этому делу, как решили в БП ВС, все иначе.

На 2024 год ВСП не хватает 74 млн грн на надбавки, материальную помощь на оздоровление, решение социально-бытовых вопросов и премии: ВСП обратился в Кабмин

Высший совет правосудия обратился в Кабмин, отметив в частности, что Минфину следует увеличить объем расходов на ВСП, которому в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на матпомощь для решения социально-бытовых вопросов.

ВАКС выбирает меру пресечения первому заместителю министра агрополитики Тарасу Высоцкому, видео

Первому заместителю министра агрополитики Тарасу Высоцкому избирают меру пресечения.

  1. В Украине

СБУ разоблачила бизнесмена-коллаборанта, который вывозил украинское зерно из Бердянска в рф

18:05, 25 августа 2023
Речь идет об оптовых партиях зерновых и продуктов садоводства, которые выращивают компании коллаборанта на временно оккупированной территории.
СБУ разоблачила бизнесмена-коллаборанта, который вывозил украинское зерно из Бердянска в рф
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала бизнесмена, который сотрудничал с оккупационной администрацией рф и вывозил украинскую сельхозпродукцию в страну-агрессор.

Отмечается, что владелец одного из ведущих агрохолдингов Запорожской области организовывал поставки оптовых партий зерна и продуктов садоводства, выращиваемых компанией фигуранта на временно оккупированной территории региона.

Следствие установило, что для «беспрепятственного» ведения бизнеса на временно оккупированной территории, оставшийся в оккупированном Бердянске бизнесмен и его приспешник изменили регистрацию и начали платить налоги в бюджет россии. Собранные урожаи пшеницы и другой агропродукции фигуранты направляли в страну-агрессор через Бердянский порт.

Задержан бизнесмен в Киеве, когда тот переехал из города Бердянск после его захвата российскими оккупантами. По данным следствия, когда мужчина переехал в столицу, наладил дистанционное управление собственными компаниями, а в Бердянске его компаньон осуществляет фактическое управление предприятиями.

Во время обысков по месту жительства и в офисе владельца агрохолдинга в Киеве обнаружены наличные деньги, а также документы, печати и компьютерная техника с доказательствами преступных действий.

Мужчине сообщили о подозрении по статье коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины). Ему грозит срок до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью до 15 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова