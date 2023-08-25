СБУ разоблачила бизнесмена-коллаборанта, который вывозил украинское зерно из Бердянска в рф

Речь идет об оптовых партиях зерновых и продуктов садоводства, которые выращивают компании коллаборанта на временно оккупированной территории.

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала бизнесмена, который сотрудничал с оккупационной администрацией рф и вывозил украинскую сельхозпродукцию в страну-агрессор.

Отмечается, что владелец одного из ведущих агрохолдингов Запорожской области организовывал поставки оптовых партий зерна и продуктов садоводства, выращиваемых компанией фигуранта на временно оккупированной территории региона.

Следствие установило, что для «беспрепятственного» ведения бизнеса на временно оккупированной территории, оставшийся в оккупированном Бердянске бизнесмен и его приспешник изменили регистрацию и начали платить налоги в бюджет россии. Собранные урожаи пшеницы и другой агропродукции фигуранты направляли в страну-агрессор через Бердянский порт.

Задержан бизнесмен в Киеве, когда тот переехал из города Бердянск после его захвата российскими оккупантами. По данным следствия, когда мужчина переехал в столицу, наладил дистанционное управление собственными компаниями, а в Бердянске его компаньон осуществляет фактическое управление предприятиями.

Во время обысков по месту жительства и в офисе владельца агрохолдинга в Киеве обнаружены наличные деньги, а также документы, печати и компьютерная техника с доказательствами преступных действий.

Мужчине сообщили о подозрении по статье коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины). Ему грозит срок до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью до 15 лет.

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