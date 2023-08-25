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Муж премьера Эстонии после скандала решил продать свою долю в компании, работавшей с рф

17:14, 25 августа 2023
Арво Халлик принес извинения за возникшую ситуацию и за ущерб, который она причинила Каи Каллас.
Муж премьера Эстонии после скандала решил продать свою долю в компании, работавшей с рф
Фото: ERR
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Муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик после недавнего скандала относительно российского бизнеса заявил, что решил немедленно продать все свои акции транспортной компании Stark Logistics. Также он пообещал выйти из совета фирмы, расторгнуть трудовой договор финансового менеджера и отказаться от любых других ролей и обязанностей, передает ERR.ee

 «Возник интерес со стороны СМИ, и я понимаю, что моя деловая деятельность, участие и работа в компании Stark Logistics, осуществлявшей перевозки из Эстонии в Россию для нашего клиента AS Metaprint (и одновременно основного акционера компании - прим. ред), вызвали вопросы, которые, независимо от ответов, повлияют на работу моей жены», - написал в отправленном в СМИ заявлении Арво Халлик.

Также он извинился за возникшую ситуацию и за ущерб, который она причинила жене. При этом Халлик заявил, что жена не была в курсе этой предпринимательской деятельности.

«На этой неделе мы обсудили все это в свете освещения в СМИ, и ее оценка была четкой - никакие обстоятельства не оправдывают осуществление этих перевозок», - сказал Арво.

По его словам, остановка перевозок уже не является достаточным шагом.

«Я не могу взять на себя ответственность за своего клиента и делового партнера, так как ни одна компания не знает все о своем клиенте. В этих обстоятельствах мне лучше полностью отказаться от своей доли в Stark Logistics и работы в компании», - пояснил Халлик.

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