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Президент Естонії вимагає пояснень від прем’єрки щодо «російського бізнесу» її чоловіка

15:35, 24 серпня 2023
Президент Естонії Алар Каріс очікує, що прем'єр-міністр Кая Каллас надасть більш детальні пояснення щодо сумнівного бізнесу її чоловіка.
Президент Естонії вимагає пояснень від прем’єрки щодо «російського бізнесу» її чоловіка
Джерело фото: ЕРА
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Президент Естонії Алар Каріс заявив, що Кая Каллас як прем'єр-міністр зобов'язана пояснити подробиці нещодавнього скандалу щодо підприємницької діяльності її чоловіка. Тоді можна буде оцінити серйозність ситуації та подальші кроки, – повідомляє ERR.

«Мені дещо прикро, що доводиться говорити про це, коли ми святкуємо День Незалежності України, але я вважаю, що суспільство чекає від прем'єр-міністра прояснення. Коли вона це зробить, їй, швидше за все, доведеться все обдумати і порадитися з її радників щодо будь-яких кроків», – сказав Алар Каріс.

Так, прем'єрка Естонії Кая Каллас, одна з найзапекліших критиків кремля в Європейському Союзі, опинилася під пильною увагою політичних опонентів після того, як ЗМІ оприлюднили інформацію, що Stark Logistics AS, автотранспортна компанія, в якій чоловік Каллас, Арво Халлік, має 24% акцій, перевозить несанкціоновані товари між Естонією та росією.

Кая Каллас , у свою чергу, заявила, що вона прем'єр-міністр, а не підприємець, і вони з чоловіком не займаються бізнесом, тож всі запитання мають бути адресовані компанії Stark Logistics.

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