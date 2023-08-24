Президент Эстонии требует объяснений от премьера относительно «российского бизнеса» ее мужа

Президент Эстонии Алар Карис ожидает, что премьер-министр Кая Каллас предоставит более подробные объяснения относительно сомнительного бизнеса ее мужа.

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Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Кая Каллас как премьер-министр обязана объяснить подробности недавнего скандала относительно предпринимательской деятельности ее мужа. Тогда можно будет оценить серьезность ситуации и дальнейшие шаги, – сообщает ERR.

«Мне несколько обидно, что приходится говорить об этом, когда мы празднуем День Независимости Украины, но я считаю, что общество ждет от премьер-министра прояснения. Когда она это сделает, ей, скорее всего, придется все обдумать и посоветоваться с ее советниками относительно любых шагов», – сказал Алар Карис.

Таким образом, премьер Эстонии Кая Каллас, одна из самых яростных критиков кремля в Европейском Союзе, оказалась под пристальным вниманием политических оппонентов после того, как СМИ обнародовали информацию, что Stark Logistics AS, автотранспортная компания, в которой муж Каллас, Арво Халлик, имеет 24% акций, перевозит несанкционированные товары между Эстонией и Россией.

Кая Каллас, в свою очередь, заявила, что она премьер-министр, а не предприниматель, и они с мужем не занимаются бизнесом, поэтому все вопросы должны быть адресованы компании Stark Logistics.

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