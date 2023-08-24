Австрия собирается сократить социальные выплаты для иммигрантов

Социальные выплаты могут сократить иммигрантам, которые находятся в стране менее 5 лет.

В Австрии иммигрантам, находящимся в стране менее пяти лет, собираются сократить социальные выплаты. Об этом заявила министр интеграции Австрии Сюзанна Рааб, сообщает Euractiv.

Рааб хочет привязать полную социальную помощь к продолжительности проживания и определенного периода занятости – подход, который должен быть универсальным, независимо от гражданства и статуса проживания. Сейчас идет анализ, чтобы определить, какие именно выплаты будут подпадать под эти критерии.

По мнению Рааб, рынок труда, а не система социального обеспечения, должен быть стимулом для того, чтобы закрепиться в Австрии. "В настоящее время мы имеем неправильную форму иммиграции", – заявила она.

Также министр планирует создать национальный координационный офис для помощи квалифицированным работникам, которые рассматривают возможность переезда в Австрию, помогая с семейной интеграцией, курсами немецкого языка, уходом за детьми и организацией досуга. Цель состоит в том, чтобы расширить эту услугу по всей стране.

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