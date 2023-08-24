Идею создания международного трибунала активно поддерживают 38 стран мира – Глава ВС Станислав Кравченко

Кравченко отметил, что юрисдикция специального международного трибунала будет распространяться только на высшее политическое руководство страны-агрессора, тогда как рассмотрение остальных уголовных производств по военным преступлениям будет возложено на национальную судебную систему.

С первых дней полномасштабного российского вторжения стало очевидно, что против Украины ведется агрессивная война с сознательным и умышленным нарушением принципов и норм международного гуманитарного права и прав человека. Так что перед всем прогрессивным мировым сообществом встал вопрос о необходимости создания специального международного трибунала для привлечения виновных за это международное преступление.

Об этом сказал Глава Верховного Суда Станислав Кравченко во время Летней академии международного права, организованной Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе и Верховным Судом.

Развязав агрессивную войну, россия оккупировала часть территории Украины, прибегает к жестоким обстрелам населенных пунктов нашей страны, совершила подрыв Каховской ГЭС, угрожает совершением террористического акта на Запорожской АЭС. Всем этим преступным действиям должна быть дана надлежащая оценка с точки зрения международного права, и это возможно с помощью специального международного трибунала.

Глава ВС проинформировал, что идею создания этого трибунала активно поддерживают 38 стран мира. Сегодня идет дискуссия о модели его формирования и ведется работа над развитием международного права, поскольку именно сейчас международные институты должны развиваться и эффективно выполнять свою роль в создании системы коллективной безопасности.

Также Глава ВС отметил, что в национальные суды уже передано более 1200 производств по уголовным правонарушениям, так или иначе связанным с агрессией. Около тысячи из них уже рассмотрены судами первой инстанции, а по нескольким делам решения уже пересмотрены в апелляционном и кассационном порядке, и это дает возможность обеспечивать формирование единства судебной практики.

При этом Станислав Кравченко отметил, что юрисдикция специального международного трибунала будет распространяться только на высшее политическое руководство страны-агрессора, тогда как рассмотрение остальных уголовных производств по военным преступлениям будет возложено на национальную судебную систему, которая к этому готова.

Глава ВС выразил благодарность ОБСЕ за стабильный и постоянный вклад в просвещение молодых украинских юристов и подчеркнул, что такие меры способствуют налаживанию диалога между поколениями, а это является залогом более качественной и быстрой подготовки профессиональных юристов, что сегодня приобретает все больший вес. К тому же, Станислав Кравченко акцентировал, что национальное законодательство, в частности УПК Украины 2012 года, содержит цитаты по решениям ЕСПЧ и фактически построено на основе устойчивой практики этого Суда. Следовательно, следует понимать, что нормы международного права – это неотделимая составляющая ежедневной практической деятельности юриста.

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