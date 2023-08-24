Ко Дню Независимости появился сайт-путеводитель об украинской культуре

Украинский институт запустил англоязычную платформу об украинской культуре Insight UA.

Источник фото: Insight UA

По случаю Дня Независимости Украинский институт запустил сайт, так называемый, англоязычный путеводитель по украинской культуре Insight UA. Об этом сообщила пресс-служба института.

Платформа имеет следующие культурные направления:

- музыка;

- литература;

- театр;

- кино;

- визуальное искусство;

- Крым;

- аналитические работы.

Кроме того, предоставляется возможность посмотреть перечень фестивалей с украинским кино, найти список стримингов с украинскими фильмами, записаться на онлайн-курсы и тому подобное.

В разделе «Война России против Украины» представлены проекты о последствиях российской агрессии. В частности, на сайте содержится информация о памятниках, разрушенных Россией: площадь Свободы в Харькове, Лисичанскую гимназию, собор Петра Могилы в Мариуполе.

«Insight UA возник как ответ на огромный интерес к украинской культуре в мире. Все больший запрос на понимание Украины требует новых эффективных инструментов. Insight UA позволяет легко и с удовольствием узнавать о художниках, институтах и проектах в украинской культуре: как специалистам, так и заинтересованной аудитории», – рассказала креативный директор Украинского института Татьяна Филевская.

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