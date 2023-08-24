До Дня Незалежності з’явився сайт-путівник про українську культуру

Український інститут запустив англомовну платформу про українську культуру Insight UA.

Джерело фото: Insight UA

З нагоди Дня Незалежності Український інститут запустив сайт, так званий, англомовний путівник українською культурою Insight UA. Про це повідомила пресслужба інституту.

Платформа має наступні культурні напрямки:

музика;

література;

театр;

кіно;

візуальне мистецтво;

Крим;

аналітичні роботи.

Крім того, надається можливість подивитись перелік фестивалей з українським кіно, знайти список стримінгів з українськими фільмами, записатись на онлайн-курси тощо.

У розділі «Війна Росії проти України» представлені проєкти про наслідки російської агресії. Зокрема, на сайті міститься інформація про пам’ятки, зруйновані росією: майдан Свободи у Харкові, Лисичанську гімназію, собор Петра Могили в Маріуполі.

«Insight UA виник як відповідь на величезний інтерес до української культури у світі. Все більший запит на розуміння України потребує нових ефективних інструментів. Insight UA дозволяє легко та з задоволенням дізнаватись про митців, інституції та проєкти в українській культурі: як фахівцям, так і зацікавленій аудиторії», – розповіла креативна директорка Українського інституту Тетяна Філевська.

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