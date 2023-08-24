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Новий тимчасовий штат місцевих та апеляційних судів – затверджена чисельність суддів

Нова чисельність суддів в Україні – 7 976 суддів в судах першої та апеляційної інстанції.

Міжнародні партнери наполягають на проведенні якісних реформ, типу приватизації, - заступник голови Комітету

На думку депутатів, в Україні «занадто великий і обтяжливий державний сектор економіки, який працює малоефективно».

Господарський суд зможе стягнути з боржника штраф до 107 тисяч грн під час здійснення судового контролю за виконанням рішення

У цивільному та господарському судочинстві з’явиться інститут судового контролю за виконанням судових рішень.

Судові рішення про стягнення грошей з Кабміну можна буде виконати, – Уряд вніс законопроект

Казначейству дозволять виконувати судові рішення про стягнення коштів з Кабінету Міністрів України.

Керівництво суду нав’язало судді помічника проти її волі, але суддя відмовилась з ним працювати

Як виявилося, близький родич помічника судді є обвинуваченим в справі, що розглядає суддя.

  1. У світі

БРІКС розширюється: які країни увійдуть до блоку

12:12, 24 серпня 2023
Це буде перше розширення БРІКС із 2010 року.
БРІКС розширюється: які країни увійдуть до блоку
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На саміті БРІКС у Йоганнесбурзі прийнято рішення запросити до об'єднання ще шість країн - Аргентину, Іран, Ефіопію, Єгипет, Саудівську Аравію та ОАЕ. Про повідомив президент ПАР Сіріл Рамафоса.

Вони стануть офіційними та повноправними членами БРІКС з 1 січня 2024 року. Це буде перше розширення БРІКС із 2010 року.

Як зазначає агентство Reuters, рішення спрямоване на посилення впливу блоку, який пообіцяв відстоювати так званий "Глобальний Південь".

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