БРІКС розширюється: які країни увійдуть до блоку

На саміті БРІКС у Йоганнесбурзі прийнято рішення запросити до об'єднання ще шість країн - Аргентину, Іран, Ефіопію, Єгипет, Саудівську Аравію та ОАЕ. Про повідомив президент ПАР Сіріл Рамафоса.

Вони стануть офіційними та повноправними членами БРІКС з 1 січня 2024 року. Це буде перше розширення БРІКС із 2010 року.

Як зазначає агентство Reuters, рішення спрямоване на посилення впливу блоку, який пообіцяв відстоювати так званий "Глобальний Південь".

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.