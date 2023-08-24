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Рада одобрила изменения условий отпусков и денежного довольствия военных, спасателей и полицейских

24 августа Верховная Рада приняла за основу законопроект Арахамии и Третьяковой, которым изменяются условия предоставления военнослужащим отпусков во время военного положения.

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  1. В мире

БРИКС расширяется: какие страны войдут в блок

12:12, 24 августа 2023
Это будет первое расширение БРИКС с 2010 года.
БРИКС расширяется: какие страны войдут в блок
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На саммите БРИКС в Йоханнесбурге принято решение пригласить в объединение еще шесть стран – Аргентину, Иран, Эфиопию, Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Они станут официальными и полноправными членами БРИКС с 1 января 2024 года. Это будет первое расширение БРИКС с 2010 года.

Как отмечает агентство Reuters, решение направлено на усиление влияния блока, который пообещал отстаивать так называемый "Глобальный Юг".

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