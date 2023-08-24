H&M планирует постепенно возобновить работу магазинов с ноября

Компания планирует предоставить информацию о возобновлении работы в конкретных локациях позже.

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Компания H&M Group намерена вновь открыть свои магазины в Украине, они будут постепенно возобновлять работу с ноября, пишут в Ассоциации ритейлеров Украины.

Магазины временно закрыли 24 февраля 2022 года.

Сообщается, что компания находится в тесном диалоге с партнерами и представителями власти и планирует постепенно возобновить работу большинства своих магазинов в стране с ноября.

Компания планирует предоставить информацию о возобновлении работы в конкретных локациях позже.

«После длительных обсуждений с глобальными и местными заинтересованными сторонами мы готовы начать процесс повторного открытия большинства наших магазинов», - сообщил региональный менеджер региона Восточная Европа Мемет Арисой.

Также в компании сообщили, что планируют сотрудничать с организациями на местах и участвовать в программах помощи и восстановления.

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