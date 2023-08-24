В россии к 8 годам заключения приговорили блогера Максима Каца

Басманный суд москвы, в четверг, 24 августа, вынес приговор по делу блогера Максима Каца (признанного в России иноагентом) в виде 8 лет лишения свободы в условиях общего режима. Его обвиняют в распространении «фейковых» материалов о Вооруженных Силах российской федерации на платформе YouTube, – сообщают росСМИ.
Кроме этого, Кацу был наложен запрет на администрирование интернет-ресурсов в течение 4 лет.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.