В россии к 8 годам заключения приговорили блогера Максима Каца

Суд москвы заочно приговорил блогера Максима Каца, который признан иноагентом, к 8 годам заключения в колонии общего режима.

Источник фото: nashaniva.com

Басманный суд москвы, в четверг, 24 августа, вынес приговор по делу блогера Максима Каца (признанного в России иноагентом) в виде 8 лет лишения свободы в условиях общего режима. Его обвиняют в распространении «фейковых» материалов о Вооруженных Силах российской федерации на платформе YouTube, – сообщают росСМИ.

Кроме этого, Кацу был наложен запрет на администрирование интернет-ресурсов в течение 4 лет.

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