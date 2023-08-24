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В росії до 8 років ув'язнення засудили блогера Максима Каца

12:01, 24 серпня 2023
Суд москви заочно засудив блогера Максима Каца, який визнаний іноагентом, до 8 років ув'язнення в колонії загального режиму.
В росії до 8 років ув'язнення засудили блогера Максима Каца
Джерело фото: nashaniva.com
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Басманний суд москви, у четвер, 24 серпня, ухвалив вирок у справі блогера Максима Каца (визнаного в росії іноагентом) у вигляді 8 років позбавлення волі в умовах загального режиму. Його обвинувачують у розповсюдженні «фейкових» матеріалів про Збройні Сили російської федерації на платформі YouTube, – повідомляють росЗМІ.

Крім цього, Кацу було накладено заборону на адміністрування інтернет-ресурсів протягом 4 років.

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