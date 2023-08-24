H&M планує поступово відновити роботу магазинів з листопада

Компанія планує надати інформацію щодо відновлення роботи в конкретних локаціях пізніше.

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Компанія H&M Group має намір знову відкрити свої магазини в Україні, вони поступово відновлюватимуть роботу з листопада, пишуть у Асоціації рітейлерів України.

Магазини тимчасово закрили 24 лютого 2022 року.

Повідомляється, що компанія перебуває в тісному діалозі з партнерами та представниками влади, і планує поступово відновити роботу більшості своїх магазинів в країні з листопада.

Компанія планує надати інформацію щодо відновлення роботи в конкретних локаціях пізніше.

«Після тривалих обговорень із глобальними та місцевими зацікавленими сторонами ми готові розпочати процес повторного відкриття більшості наших магазинів», – повідомив регіональний менеджер регіону Східна Європа Мемет Арісой.

Також у компанії повідомили, що планують співпрацювати з організаціями на місцях і брати участь у програмах допомоги та відновлення.

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