Австрія збирається скоротити соціальні виплати для іммігрантів

Соціальні виплати можуть скоротити тим іммігрантам, які перебувають в країні менше 5 років.

В Австрії іммігрантам, які перебувають в країні менше п'яти років, збираються скоротити соціальні виплати. Про це заявила міністерка інтеграції Австрії Сюзанна Рааб, повідомляє Euractiv.

Рааб хоче прив'язати повну соціальну допомогу до тривалості проживання і певного періоду зайнятості – підхід, який має бути універсальним, незалежно від громадянства і статусу проживання. Наразі триває аналіз, щоб визначити, які саме виплати підпадатимуть під ці критерії.

На думку міністерки, ринок праці, а не система соціального забезпечення, має бути стимулом для того, щоб закріпитися в Австрії. "Наразі ми маємо неправильну форму імміграції", – заявила вона.

Також вона планує створити національний координаційний офіс для допомоги кваліфікованим працівникам, які розглядають можливість переїзду до Австрії, допомагаючи з сімейною інтеграцією, курсами німецької мови, доглядом за дітьми та організацією дозвілля. Мета полягає в тому, щоб розширити цю послугу по всій країні.

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