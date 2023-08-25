Раде рекомендуют принять законопроект о передаче ПФУ функции назначения соцпомощи

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Парламенту принять за основу законопроект по улучшению управляемости и администрирования социальной поддержки семей и демографической политики.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики 24 августа пересмотрел свое заключение от 20 июля 2023 года к проекту Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об улучшении управляемости и администрирования социальной поддержки семей и демографической политики (регистр. № 9318 от 23.05.2020) , поданный народным депутатом Украины Струневичем В.А. и другими народными депутатами Украины с целью его уточнения. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

Основанием для пересмотра заключения стала необходимость в урегулировании вопроса деятельности центрального органа исполнительной власти в сфере усыновления и защиты прав ребенка, создание которого предусмотрено законопроектом о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о разграничении функций органов государственной власти и органов местного самоуправления по защите прав детей в связи с образованием Государственной службы Украины по делам детей (регистр. № 7087, принятый Верховной Радой Украины 30.08.2022 г.). Для решения вопроса о создании и деятельности указанного центрального органа исполнительной власти, как говорится в заключении Комитета, необходимо внести соответствующие изменения в Семейный кодекс Украины, Законы Украины «Об охране детства», «Об органах и службах по делам детей и специальные учреждения для детей» и другие законодательные акты Украины.

Согласно части первой статьи 116 Регламента Верховной Рады Украины, такие изменения могут быть внесены при подготовке законопроекта к рассмотрению во втором чтении.

С учетом указанных предложений и учитывая заключение Комитета от 20 июля 2023 года, Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению управляемости и администрирования социальной поддержки семей и демографической политики:

1) включить в повестку дня сессии Верховной Рады Украины девятого созыва;

2) по результатам рассмотрения в первом чтении принять законопроект за основу с учетом предложений народных депутатов Украины – членов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики:

- пункт 1 раздела I законопроекта исключить;

- пункт 3 раздела I законопроекта исключить;

- пункт 4 раздела I законопроекта исключить;

3) поручить Комитету по гуманитарной и информационной политике доработать законопроект за реестр. № 9318 с учетом предложений и поправок субъектов права законодательной инициативы, предложений, высказанных в заключении Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике от 24 августа 2023 года, в соответствии с частью первой статьи 116 Регламента Верховной Рады Украины.

Законопроектом предлагается:

– передать Пенсионному фонду функции по назначению: пособия по беременности и родам, пособия при рождении ребенка, пособия при усыновлении ребенка, пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительство, пособия на детей одиноким матерям социальной помощи на содержание ребенка в семьи патронатного воспитателя, оплаты услуги патроната над ребенком, государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью, денежного довольствия родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях, а также уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за патронатных воспитателей, родителей-воспитателей и приемных родителей;



– актуализировать, привести в соответствие с действующим законодательством положения Закона Украины «О местных государственных администрациях» относительно полномочий местных государственных администраций в социальной сфере.

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