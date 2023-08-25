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Раді рекомендують ухвалити законопроєкт щодо передачі ПФУ функції призначення соцдопомоги

17:27, 25 серпня 2023
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Парламенту ухвалити за основу законопроєкт щодо покращення керованості та адміністрування соціальної підтримки сімей та демографічної політики.
Раді рекомендують ухвалити законопроєкт щодо передачі ПФУ функції призначення соцдопомоги
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Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики 24 серпня переглянув свій висновок від 20 липня 2023 року до проєкту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення керованості та адміністрування соціальної підтримки сімей та демографічної політики (реєстр. № 9318 від 23.05.2023), поданий народним депутатом України Струневичем В.О. та іншими народними депутатами України, з метою його уточнення. Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

Підставою для перегляду висновку стала необхідність у врегулюванні питання діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері усиновлення та захисту прав дитини, створення якого передбачено законопроєктом про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування функцій органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту прав дітей у зв’язку з утворенням Державної служби України у справах дітей (реєстр. № 7087, ухвалений Верховною Радою України 30.08.2022 р.). Для розв’язання питання щодо створення та діяльності зазначеного центрального органу виконавчої влади, як йдеться у висновку Комітету, необхідно внести відповідні зміни до Сімейного кодексу України, Законів України «Про охорону дитинства», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» та інші законодавчі акти України.

Відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України такі зміни  можуть бути внесені під час підготовки законопроєкту до розгляду у другому читанні.

З урахування зазначених пропозицій та з огляду на висновок Комітету  від 20 липня 2023 року, Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення керованості та адміністрування соціальної підтримки сімей та демографічної політики:

1) включити до порядку денного сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання;

2) за результатами розгляду у першому читанні прийняти законопроєкт за основу з урахуванням пропозицій народних депутатів України - членів Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики:

- пункт 1 розділу І законопроєкту виключити;

- пункт 3 розділу І законопроєкту виключити;

- пункт 4 розділу І законопроєкту виключити;

3) доручити Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики доопрацювати  законопроєкт за реєстр. № 9318 з урахуванням пропозицій і поправок суб'єктів права законодавчої ініціативи, пропозицій, висловлених у висновку Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики від 24 серпня 2023 року, відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.

Законопроектом, зокрема, пропонується:

– передати Пенсійному фонду функції з призначення: допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, допомоги при народженні дитини, допомоги при усиновленні дитини, допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомоги на дітей одиноким матерям соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, оплати послуги патронату над дитиною, державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, а також сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за патронатних вихователів, батьків-вихователів і прийомних батьків;

– актуалізувати, привести у відповідність до чинного законодавства положення Закону України «Про місцеві державні адміністрації» щодо повноважень місцевих державних адміністрацій у соціальній сфері.

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