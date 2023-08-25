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Чоловік прем’єрки Естонії після скандалу вирішив продати свою частку у компанії, яка працювала з рф

17:14, 25 серпня 2023
Арво Халлік перепросив за ситуацію і за збитки, які вона завдала Каї Каллас.
Чоловік прем’єрки Естонії після скандалу вирішив продати свою частку у компанії, яка працювала з рф
Фото: ERR
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Чоловік прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас Арво Халлік після недавнього скандалу щодо російського бізнесу заявив, що вирішив негайно продати всі акції транспортної компанії Stark Logistics. Також він пообіцяв вийти з ради фірми, розірвати трудовий договір фінансового менеджера та відмовитися від будь-яких інших ролей та обов'язків, передає ERR.ee

 «Виник інтерес з боку ЗМІ, і я розумію, що моя ділова діяльність, участь і робота в компанії Stark Logistics, яка здійснювала перевезення з Естонії до Росії для нашого клієнта AS Metaprint (і одночасно основного акціонера компанії - ред), викликали питання, які, незалежно від відповідей, вплинуть на роботу моєї дружини», - написав у відправленій у ЗМІ заяві Арво Халлік.

Також він вибачився за ситуацію, що виникла, і за збитки, які вона завдала дружині. При цьому він заявив, що дружина не була в курсі цієї підприємницької діяльності.

«Цього тижня ми обговорили все це у світлі висвітлення у ЗМІ, і її оцінка була чіткою – жодні обставини не виправдовують здійснення цих перевезень», – сказав Арво.

З його слів, зупинка перевезень вже не є достатнім кроком.

«Я не можу взяти на себе відповідальність за свого клієнта та ділового партнера, оскільки жодна компанія не знає все про свого клієнта. У цих обставинах мені краще повністю відмовитися від своєї частки у Stark Logistics та роботи в компанії», - пояснив Халлік.

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