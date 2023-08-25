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СБУ викрила бізнесмена-колаборанта, який вивозив українське зерно з Бердянська до рф

18:05, 25 серпня 2023
Йдеться про оптові партії зернових і продуктів садівництва, які вирощують компанії колаборанта на тимчасово окупованій території.
СБУ викрила бізнесмена-колаборанта, який вивозив українське зерно з Бердянська до рф
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Служба безпеки України повідомила, що затримала бізнесмена, який співпрацював з окупаційною адміністрацією рф та вивозив українську сільгосппродукцію до країни-агресора.

Зазначається, що власник одного із провідних агрохолдингів Запорізької області організовував поставки гуртових партій зерна і продуктів садівництва, які вирощують компанії фігуранта на тимчасово окупованій території регіону.

Слідство встановило, що для «безперешкодного» ведення бізнесу на тимчасово окупованій території, бізнесмен та його поплічник, який залишився в окупованому Бердянську, змінили реєстрацію та почали платити податки до бюджету рф. Зібрані урожаї пшениці та іншої агропродукції фігуранти справи направляли до країни-агресора через Бердянський порт.

Затримали бізнесмена у Києві, коли той переїхав з міста Бердянськ після його захоплення російськими окупантами. За даними слідства, коли чоловік переїхав до столиці, то налагодив дистанційне керування власними компаніями, а в Бердянську його компаньйон здійснює фактичне управління підприємствами.

Під час обшуків за місцем проживання та в офісі власника агрохолдингу у Києві виявлено готівку, а також документи, печатки та комп’ютерну техніку із доказами злочинних дій.

Чоловіку повідомили про підозру за статтею колабораційна діяльність (ч. 4 ст. 111−1 КК України). Йому загрожує строк до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною займатися певною діяльністю до 15 років.

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