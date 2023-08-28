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Нормативно-правові акти НАБУ та директора ДБР підлягатимуть державній реєстрації Мінюстом

08:10, 28 серпня 2023
Відповідні зміни передбачені законом про правотворчу діяльність, який Рада схвалила 24 серпня.
Нормативно-правові акти НАБУ та директора ДБР підлягатимуть державній реєстрації Мінюстом
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила в цілому як закон законопроект про правотворчу діяльність 5707 спікера парламенту Руслана Стефанчука.

Серед іншого, він передбачає зміни до статті 4 Закону «Про Національне антикорупційне бюро України», відповідно до яких нормативно-правові акти НАБУ підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

Також закон вносить зміни до статті 12 Закону «Про Державне бюро розслідувань», за якими накази Директора Державного бюро розслідувань, що є нормативно-правовими актами, підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

Накази Директора Державного бюро розслідувань, що є нормативно-правовими актами та пройшли державну реєстрацію, набирають чинності з дня їх опублікування, якщо інше не передбачено самими наказами, але не раніше дня їх опублікування.

Разом з тим, не всі накази Генпрокурора підлягатимуть держреєстрації.

Так, зміни до статті 9 Закону «Про прокуратуру» передбачають, що накази Генерального прокурора, які є нормативно-правовими актами, підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України, якщо вони прийняті спільно з іншими суб'єктами правотворчої діяльності.

Накази Генерального прокурора, що не підлягають державній реєстрації, набирають чинності з дня їх опублікування, якщо інше не передбачено самими наказами, але не раніше дня їх опублікування.

Сам Закон про правотворчу діяльність набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але буде введений в дію через один рік з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Автор: Наталя Мамченко

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