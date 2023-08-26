Пчелы не пересылаются: кому Укрпочта может отказать в отправке посылки

На почте могут отказать в приеме отправки по ненадлежащей упаковке.

После принятия Закона Украины «О почтовой связи» были внесены существенные изменения в проект Правил предоставления услуг почтовой связи и Порядок упаковки почтовых отправлений. Об этом сообщает «Укрпочта».

Поэтому сотрудники «Укрпочты» могут отказать клиентам в приеме отправки за ненадлежащую упаковку.

Предельные размеры и массу почтовых отправлений будет определять оператор почтовой связи в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов.

Порядок упаковки почтовых отправлений будет определять оператор почтовой связи. Он может отказать отправителю в приеме почтового отправления, если его упаковка не отвечает требованиям.

Так, не будут приниматься почтовые отправления, упакованные в коробки из обычного картона (не гофрированного), с выпуклыми поверхностями, вмятинами, разрывами (щелями) и пятнами, а также содержащие на упаковке рекламу других операторов почтовой связи.

В компании подчеркивают важность того, чтобы вкладываемые предметы не перемещались, не терлись и не бились друг о друга во время перевозки.

Так, для упаковки почтовых отправлений в «Укрпочте» используются гофрокартонные коробки, тубусы, конверты, полиэтиленовые пакеты, пакеты с воздушной вставкой, полипропиленовые мешки и т.д.

«Отметим, что пчелы не пересылаются. Есть возможность отправлять только пчелиные матки по услуге «Укрпочта Экспресс» с объявленной ценностью 1 грн», - добавляют в компании.

Обновленный порядок упаковки почтовых отправлений можно просмотреть по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.