На хабарі «погорів» посадовець дослідної станції Карпатського регіону НААН України

На одержанні хабаря викрито посадовця дослідної станції Карпатського регіону НААН України.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Керівнику однієї із дослідних станцій Карпатського регіону НААН України повідомлено про підозру в одержанні 180 тисяч гривень неправомірної вигоди, – повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

За даними слідства, підозрюваний вимагав від підприємця 180 тисяч гривень хабара.

За отримані кошти посадовець обіцяв безперешкодне підписання договору щодо користування приміщенням, яке знаходиться на балансі установи, для здійснення господарської діяльності.

Посадовця затримали під час отримання частини коштів у сумі 60 000 гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.

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