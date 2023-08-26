Враг меняет тактику, располагая ракетоносители в Азовском море, – Гуменюк

В ОК Юг отмечают, что оккупанты ищут новую тактику и новые направления для ударов, чтобы ракеты обходили системы украинской ПВО.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что в ночь на 25 августа россияне выпустили две ракеты "Калибр" по Одесской области из Азовского моря, что свидетельствует об изменении тактики. Об этом она сказала в эфире телемарафона.

"Враг разместил ракетоноситель на этот раз в Азовском море, и это свидетельствует о том, что они выискивают новую тактику и новые направления, чтобы ракеты обходили системы украинской ПВО", - отметила Гуменюк.

По ее словам, ночью войска рф атаковали южные регионы. Первоначально использовали тактическую авиацию. Были направлены две ракеты Х-35 по направлению одного из портов Одесской области, уничтоженные ПВО.

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