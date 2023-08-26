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Жителя Дніпра судитимуть за зґвалтування і розбещення дітей

07:49, 26 серпня 2023
Чоловік проживав зі співмешканкою свого онука та її 7-річною донькою, яку неодноразово ґвалтував.
Жителя Дніпра судитимуть за зґвалтування і розбещення дітей
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У Дніпрі перед судом постане чоловік, який регулярно ґвалтував 7-річну дівчинку. Ще проти однієї дитини зловмисник вчинив розпусні дії.  Про це повідомляє обласна прокуратура.

Як з’ясували слідчі, чоловік проживав разом зі співмешканкою свого онука та її 7-річною донькою. Коли матері дитини не було вдома, зловмисник неодноразово ґвалтував дівчинку.

Одно разу до дитини в гості прийшла 8-річна подружка. Скориставшись моментом, чоловік вчинив щодо дівчинки розпусні дії. Вона одразу розповіла про все батькам.

На місце інциденту викликали поліцію. Правоохоронці поспілкувалися з дітьми та опитали свідків. Інформація про зґвалтування та сексуальні домагання до обох дітей підтвердилась.

Наразі до суду направлено обвинувальний акт. Зловмиснику загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, що житель Прикарпаття отримав 15 років ув’язнення за зґвалтування дитини.

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