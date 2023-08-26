Жителя Дніпра судитимуть за зґвалтування і розбещення дітей

Чоловік проживав зі співмешканкою свого онука та її 7-річною донькою, яку неодноразово ґвалтував.

У Дніпрі перед судом постане чоловік, який регулярно ґвалтував 7-річну дівчинку. Ще проти однієї дитини зловмисник вчинив розпусні дії. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Як з’ясували слідчі, чоловік проживав разом зі співмешканкою свого онука та її 7-річною донькою. Коли матері дитини не було вдома, зловмисник неодноразово ґвалтував дівчинку.

Одно разу до дитини в гості прийшла 8-річна подружка. Скориставшись моментом, чоловік вчинив щодо дівчинки розпусні дії. Вона одразу розповіла про все батькам.

На місце інциденту викликали поліцію. Правоохоронці поспілкувалися з дітьми та опитали свідків. Інформація про зґвалтування та сексуальні домагання до обох дітей підтвердилась.

Наразі до суду направлено обвинувальний акт. Зловмиснику загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, що житель Прикарпаття отримав 15 років ув’язнення за зґвалтування дитини.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.