Правительство ввело электронный документооборот во время и после прохождения ВВК – Маляр

Кабмин утвердил порядок осуществления обмена медицинскими и другими документами военнослужащих в электронном формате.

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Кабинет Министров принял решение о введении электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии, – сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Так, порядок электронного документооборота упростит взаимодействие между всеми субъектами системы, взаимодействующих с военнослужащими в рамках военно-врачебной комиссии, включая воинские части, центры комплектования и медицинские учреждения.

Ранее все документы, связанные с прохождением Военно-врачебной комиссии и оформлением отпусков для лечения или увольнения военнослужащих, передавались в бумажном виде, что вызывало значительные осложнения в процессах и наносило дополнительные неудобства военнослужащим.

Теперь Кабмин одобрил новый порядок электронного документооборота, который упрощает взаимодействие между всеми субъектами системы, которые взаимодействуют с военнослужащими в рамках ВВК. Этот подход лишает военнослужащих роли «курьера» и предоставляет им возможность быстро получать необходимые документы для прохождения медицинских осмотров и выполнения решений ВВК.

Указанные институты смогут отправлять и получать следующие документы в электронном формате:

списки военнослужащих, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения;

постановления ВВК в виде свидетельства о болезни или справки ВВК;

справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);

выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;

рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья;

выписки из приказов воинской части.

Для реализации постановления Правительства внедряется соответствующее техническое решение.

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