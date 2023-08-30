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До кінця року в судах необхідно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів

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  1. В Україні

Жінка у відпустці для догляду за першою дитиною: чи може чоловік взяти відпустку на другу дитину

21:13, 30 серпня 2023
Чоловік, у якого народилася друга дитина, може оформити відпустку для догляду за нею до трирічного віку, якщо його дружина перебуває у декретній відпустці з першою дитиноюю.
Жінка у відпустці для догляду за першою дитиною: чи може чоловік взяти відпустку на другу дитину
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Центральний регіон інспекційної діяльності у Дніпропетровській області пояснює, чи може чоловік (працівник установи), у якого народилася друга дитина, оформити відпустку по догляду за дитиною до трьохрічного віку, якщо у нього дружина перебуває у декретній відпусці з першою дитиною. 

Зазначається, що може, оскільки це різні діти. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства при народженні дитини надається лише одній з осіб, батьку чи матері, за їхнім бажанням.

Це підтверджено внесеними змінами у ст. 179 КЗпП України.

Щоб отримати відпустку, потрібно написати заяву і, відповідно, подати або свідоцтво про народження дитини, або інші документи, які підтверджують, що дитина народилася.

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