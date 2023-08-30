Тепло закінчується: синоптик розповіла, яким буде останній день літа

В останній день літа частину України накриють грози, а частину – спека.

В останній день літа, 31 серпня, на заході України очікується комфортна температура, а на решті території ще втримається спека, – повідомила відомий синоптик Наталка Діденко.

За її даними, завтра у західних областях очікується +23...+28 градусів, а на решті території України спека ще опиратиметься, +28...+33, місцями можливо до +35 градусів.

До заходу України підпливла улоговина циклону з атмосферними фронтами, тож можливі локальні грозові дощі в багатьох областях. На сході та південному сході – без істотних опадів.

В Києві буде спекотно, проте без перебору, +29 градусів.

«А в пʼятницю взагалі кияни набиратимуть у глечики благословенне повітря, спека здується», – додала синоптик.

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