Як допомогти домашнім тваринам пережити спеку: поради

Спека бʼє усі рекорди. Як ми розповідали, у Києві третій день поспіль фіксують температурні рекорди.
У Держпродспоживслужбі дали кілька порад, як допомогти домашнім тваринам пережити найбільш спекотні дні.
Найбільше ризикують перегрітися молоді тварини. У групі ризику – тварини з хронічними захворюваннями, а також улюбленці із приплюснутими мордочками, яким важче дихати.
Як допомогти тварині у спеку
- У квартирах слід забезпечити вільний доступ до прохолодних місць, наприклад, ванної кімнати. Так само важливий постійний доступ до питної води.
- Варто подбати про раціон: зменшити його, якщо тварина мало рухається. Стежте, щоб їжа не залежувалась у мисці, адже через температурний режим вона швидше псується.
- Актуальності набувають спеціальні сітки на вікна «антикіт», відкриті вікна - ризик вистрибнути чи випадково випасти з вікна.
- Не варто повністю обстригати чотирилапих – це змінює їхню терморегуляцію. Порадьтесь про необхідність з ветеринаром.
- Собаки і коти майже не охолоджуються пітніючи, тварина охолоджується через хекання і завдяки повітрю в шерсті. Через це варто стежити щоб шерсть не збивалася в грудки.
- До купань тварин теж слід підходити виважено. Якщо дуже пухнасту тварину не обтерти, мокра шерсть нагріється і пришвидшить перегрівання.
- У спеку варто обмежити активність тварини, навіть якщо тварина сама її ініціює.
- Вигулювати у найменш спекотні години: рано вранці чи ввечері, беріть на прогулянки воду. Амуніція має дозволяти тварині відкривати пащу для дихання.
- Окреме питання: розпечений асфальт. Проконтролювати температуру можна долонею.
- Якщо подорожуєте у транспорті, де немає кондиціонера – високий ризик теплового удару у тварини. Ніколи не залишайте тварину замкненою в автівці у спекотний день.
- Варто пам’ятати про контраст температур: вихід з кондиційованого приміщення або авта на спеку може завершитись непритомністю.
- Якщо тварина перегрілась або знепритомніла, перенесіть її в тінь. Змочіть лапи, живіт та вуха водою кімнатної температури – ці поверхні охолодити найлегше.
- Не варто заливати собаці чи кішці в рот воду, тварина може захлинутися.
- Якщо тварині не стане краще, відвезіть її у ветлікарню.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.