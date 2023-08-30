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ВРП не зможе самостійно встановити стандарт доказування при притягненні суддів до відповідальності: Комітет погодив фінальну правку, схвалену міжнародними партнерами

Під час засідання Комітету з питань правової політики було підтримано схвалену міжнародними партнерами правку, за якою стандарт доказування дисциплінарного порушення судді встановлять у законі, а у не у регламенті Вищої ради правосуддя.

У цивільних, які мають не задекларовану зброю, буде 30 днів на її декларування або здачу, – Рада розгляне законопроект

Цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні будуть впродовж місяця звернутися до органів Національної поліції для її декларування або здачі.

До кінця року в судах необхідно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів

Але в судах сподіваються, що рішення ВРП та ДСА ще буде переглянуте.

Давид Арахамія: Верховна Рада демонструє вражаючу ефективність, хоча на її долю випало багато складних випробувань

За словами Давида Арахамії, нинішня Верховна Рада ефективніша за попередню з точки зору якості, хоча спочатку депутати фактично розбиралися, як і що працює, та активно залучає до роботи над законопроектами некомерційні громадські організації і журналістів.

Вища рада правосуддя відновить розгляд скарг на суддів у вересні-жовтні 2023 року

Комітет рекомендував прийняти законопроект, який розблокує запуск розгляду ВРП дисциплінарних скарг на суддів.

  1. Суспільство

Як допомогти домашнім тваринам пережити спеку: поради

22:43, 30 серпня 2023
У квартирах слід забезпечити вільний доступ до прохолодних місць.
Як допомогти домашнім тваринам пережити спеку: поради
Зображення: freepik.com
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Спека бʼє усі рекорди. Як ми розповідали, у Києві третій день поспіль фіксують температурні рекорди.

У Держпродспоживслужбі дали кілька порад, як допомогти домашнім тваринам пережити найбільш спекотні дні.

Найбільше ризикують перегрітися молоді тварини. У групі ризику – тварини з хронічними захворюваннями, а також улюбленці із приплюснутими мордочками, яким важче дихати.

Як допомогти тварині у спеку

  • У квартирах слід забезпечити вільний доступ до прохолодних місць, наприклад, ванної кімнати. Так само важливий постійний доступ до питної води.
  • Варто подбати про раціон: зменшити його, якщо тварина мало рухається. Стежте, щоб їжа не залежувалась у мисці, адже через температурний режим вона швидше псується.
  • Актуальності набувають спеціальні сітки на вікна «антикіт», відкриті вікна - ризик вистрибнути чи випадково випасти з вікна.
  • Не варто повністю обстригати чотирилапих – це змінює їхню терморегуляцію. Порадьтесь про необхідність з ветеринаром.
  • Собаки і коти майже не охолоджуються пітніючи, тварина охолоджується через хекання і завдяки повітрю в шерсті. Через це варто стежити щоб шерсть не збивалася в грудки.
  • До купань тварин теж слід підходити виважено. Якщо дуже пухнасту тварину не обтерти, мокра шерсть нагріється і пришвидшить перегрівання.
  • У спеку варто обмежити активність тварини, навіть якщо тварина сама її ініціює.
  • Вигулювати у найменш спекотні години: рано вранці чи ввечері, беріть на прогулянки воду. Амуніція має дозволяти тварині відкривати пащу для дихання.
  • Окреме питання: розпечений асфальт. Проконтролювати температуру можна долонею.
  • Якщо подорожуєте у транспорті, де немає кондиціонера – високий ризик теплового удару у тварини. Ніколи не залишайте тварину замкненою в автівці у спекотний день.
  • Варто пам’ятати про контраст температур: вихід з кондиційованого приміщення або авта на спеку може завершитись непритомністю.
  • Якщо тварина перегрілась або знепритомніла, перенесіть її в тінь. Змочіть лапи, живіт та вуха водою кімнатної температури – ці поверхні охолодити найлегше.
  • Не варто заливати собаці чи кішці в рот воду, тварина може захлинутися.
  • Якщо тварині не стане краще, відвезіть її у ветлікарню.

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