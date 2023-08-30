Як допомогти домашнім тваринам пережити спеку: поради

У квартирах слід забезпечити вільний доступ до прохолодних місць.

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Спека бʼє усі рекорди. Як ми розповідали, у Києві третій день поспіль фіксують температурні рекорди.

У Держпродспоживслужбі дали кілька порад, як допомогти домашнім тваринам пережити найбільш спекотні дні.

Найбільше ризикують перегрітися молоді тварини. У групі ризику – тварини з хронічними захворюваннями, а також улюбленці із приплюснутими мордочками, яким важче дихати.

Як допомогти тварині у спеку

У квартирах слід забезпечити вільний доступ до прохолодних місць, наприклад, ванної кімнати. Так само важливий постійний доступ до питної води.

Варто подбати про раціон: зменшити його, якщо тварина мало рухається. Стежте, щоб їжа не залежувалась у мисці, адже через температурний режим вона швидше псується.

Актуальності набувають спеціальні сітки на вікна «антикіт», відкриті вікна - ризик вистрибнути чи випадково випасти з вікна.

Не варто повністю обстригати чотирилапих – це змінює їхню терморегуляцію. Порадьтесь про необхідність з ветеринаром.

Собаки і коти майже не охолоджуються пітніючи, тварина охолоджується через хекання і завдяки повітрю в шерсті. Через це варто стежити щоб шерсть не збивалася в грудки.

До купань тварин теж слід підходити виважено. Якщо дуже пухнасту тварину не обтерти, мокра шерсть нагріється і пришвидшить перегрівання.

У спеку варто обмежити активність тварини, навіть якщо тварина сама її ініціює.

Вигулювати у найменш спекотні години: рано вранці чи ввечері, беріть на прогулянки воду. Амуніція має дозволяти тварині відкривати пащу для дихання.

Окреме питання: розпечений асфальт. Проконтролювати температуру можна долонею.

Якщо подорожуєте у транспорті, де немає кондиціонера – високий ризик теплового удару у тварини. Ніколи не залишайте тварину замкненою в автівці у спекотний день.

Варто пам’ятати про контраст температур: вихід з кондиційованого приміщення або авта на спеку може завершитись непритомністю.

Якщо тварина перегрілась або знепритомніла, перенесіть її в тінь. Змочіть лапи, живіт та вуха водою кімнатної температури – ці поверхні охолодити найлегше.

Не варто заливати собаці чи кішці в рот воду, тварина може захлинутися.

Якщо тварині не стане краще, відвезіть її у ветлікарню.

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