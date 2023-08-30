Начальник служби безпеки Apple пропонував поліцейським хабар у вигляді 200 iPad

У США посадовець хотів отримати дозволи на зброю.

Керівника служби безпеки Apple судитимуть за звинуваченням у дачі хабара за отримання ліцензії на зброю, повідомляє Bloomberg.

Колегія суддів апеляційного суду штату ухвалила рішення, що суддя нижчої інстанції не повинен був знімати звинувачення у хабарництві з Томаса Мойєра - він звинувачується в тому, що обіцяв подарувати 200 iPad офісу шерифа округу Санта-Клара за отримання дозволу носіння вогнепальної зброї, в чому раніше було відмовлено 4 співробітникам Apple.

Як повідомляє джерело, компанія вимагала дозволу на зброю, починаючи з 2017 року, щоб команда захисту керівництва Apple могла бути озброєна після того, як співробітники Мойєра повідомили про серйозніші погрози на адресу головного виконавчого директора Тіма Кука.

Дворічне розслідування, проведене окружною прокуратурою, показало, що двоє чиновників в офісі шерифа затримували видачу ліцензій на приховане носіння вогнепальної зброї доти, доки заявники не надавали щось цінне.

Адвокати Мойєра переконали суддю вищого окружного суду зняти звинувачення на підставі того, що прокурор дав помилкові інструкції щодо закону. Апеляційний суд Сан-Хосе скасував рішення після того, як окружний прокурор оскаржив його.

У Apple заявили, що коли Мойєру було пред'явлено звинувачення, компанія була проінформована про це, провела внутрішнє розслідування та не виявила жодних правопорушень.

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