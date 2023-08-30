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ВРП не зможе самостійно встановити стандарт доказування при притягненні суддів до відповідальності: Комітет погодив фінальну правку, схвалену міжнародними партнерами

Під час засідання Комітету з питань правової політики було підтримано схвалену міжнародними партнерами правку, за якою стандарт доказування дисциплінарного порушення судді встановлять у законі, а у не у регламенті Вищої ради правосуддя.

У цивільних, які мають не задекларовану зброю, буде 30 днів на її декларування або здачу, – Рада розгляне законопроект

Цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні будуть впродовж місяця звернутися до органів Національної поліції для її декларування або здачі.

До кінця року в судах необхідно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів

Але в судах сподіваються, що рішення ВРП та ДСА ще буде переглянуте.

Давид Арахамія: Верховна Рада демонструє вражаючу ефективність, хоча на її долю випало багато складних випробувань

За словами Давида Арахамії, нинішня Верховна Рада ефективніша за попередню з точки зору якості, хоча спочатку депутати фактично розбиралися, як і що працює, та активно залучає до роботи над законопроектами некомерційні громадські організації і журналістів.

Вища рада правосуддя відновить розгляд скарг на суддів у вересні-жовтні 2023 року

Комітет рекомендував прийняти законопроект, який розблокує запуск розгляду ВРП дисциплінарних скарг на суддів.

  1. У світі

Начальник служби безпеки Apple пропонував поліцейським хабар у вигляді 200 iPad

21:26, 30 серпня 2023
У США посадовець хотів отримати дозволи на зброю.
Начальник служби безпеки Apple пропонував поліцейським хабар у вигляді 200 iPad
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Керівника служби безпеки Apple судитимуть за звинуваченням у дачі хабара за отримання ліцензії на зброю, повідомляє Bloomberg.

Колегія суддів апеляційного суду штату ухвалила рішення, що суддя нижчої інстанції не повинен був знімати звинувачення у хабарництві з Томаса Мойєра - він звинувачується в тому, що обіцяв подарувати 200 iPad офісу шерифа округу Санта-Клара за отримання дозволу носіння вогнепальної зброї, в чому раніше було відмовлено 4 співробітникам Apple.

Як повідомляє джерело, компанія вимагала дозволу на зброю, починаючи з 2017 року, щоб команда захисту керівництва Apple могла бути озброєна після того, як співробітники Мойєра повідомили про серйозніші погрози на адресу головного виконавчого директора Тіма Кука.

Дворічне розслідування, проведене окружною прокуратурою, показало, що двоє чиновників в офісі шерифа затримували видачу ліцензій на приховане носіння вогнепальної зброї доти, доки заявники не надавали щось цінне.

Адвокати Мойєра переконали суддю вищого окружного суду зняти звинувачення на підставі того, що прокурор дав помилкові інструкції щодо закону. Апеляційний суд Сан-Хосе скасував рішення після того, як окружний прокурор оскаржив його.

У Apple заявили, що коли Мойєру було пред'явлено звинувачення, компанія була проінформована про це, провела внутрішнє розслідування та не виявила жодних правопорушень.

Раніше ми писали, що Республіканський комітет подав до суду на Google через маркування поштової розсилки як спам.

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