В Ізраїлі суд зобов’язав компанію виплатити компенсації екс-працівникам через платіжний додаток

Рішення про переказ коштів через платіжний додаток було прийнято для зручності позивачів.

Фото: ShutterStock

В Ізраїлі місцевий бренд одягу Castro програв справу за позовом своїх екс-працівників і тепер має виплатити їм компенсацію, передає Walla.

Для зручності позивачів суддя ухвалив, що переказ грошей необхідно зробити через платіжні додатки Bit та PayBox.

Як зазначає джерело, група колишніх працівників компанії вирішила подати колективний позов у зв'язку з невиплатою «святкових» і «оздоровчих», які їм належать.

Суд із трудових питань Бат-Яма став на бік позивачів «у зв'язку з порушеннями трудового законодавства з боку роботодавця».

Тепер компанії Castro протягом 30 днів необхідно повідомити працівників про готовність перерахувати їм гроші, а протягом наступних 14 днів, або в будь-який інший зручний для позивачів термін зробити грошовий переказ.

Раніше ми писали, що Республіканський комітет подав до суду на Google через маркування поштової розсилки як спам.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.