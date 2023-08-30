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ВРП не зможе самостійно встановити стандарт доказування при притягненні суддів до відповідальності: Комітет погодив фінальну правку, схвалену міжнародними партнерами

Під час засідання Комітету з питань правової політики було підтримано схвалену міжнародними партнерами правку, за якою стандарт доказування дисциплінарного порушення судді встановлять у законі, а у не у регламенті Вищої ради правосуддя.

У цивільних, які мають не задекларовану зброю, буде 30 днів на її декларування або здачу, – Рада розгляне законопроект

Цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні будуть впродовж місяця звернутися до органів Національної поліції для її декларування або здачі.

До кінця року в судах необхідно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів

Але в судах сподіваються, що рішення ВРП та ДСА ще буде переглянуте.

Давид Арахамія: Верховна Рада демонструє вражаючу ефективність, хоча на її долю випало багато складних випробувань

За словами Давида Арахамії, нинішня Верховна Рада ефективніша за попередню з точки зору якості, хоча спочатку депутати фактично розбиралися, як і що працює, та активно залучає до роботи над законопроектами некомерційні громадські організації і журналістів.

Вища рада правосуддя відновить розгляд скарг на суддів у вересні-жовтні 2023 року

Комітет рекомендував прийняти законопроект, який розблокує запуск розгляду ВРП дисциплінарних скарг на суддів.

  1. У світі

В Ізраїлі суд зобов’язав компанію виплатити компенсації екс-працівникам через платіжний додаток

21:44, 30 серпня 2023
Рішення про переказ коштів через платіжний додаток було прийнято для зручності позивачів.
В Ізраїлі суд зобов’язав компанію виплатити компенсації екс-працівникам через платіжний додаток
Фото: ShutterStock
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В Ізраїлі місцевий бренд одягу Castro програв справу за позовом своїх екс-працівників і тепер має виплатити їм компенсацію, передає Walla.

Для зручності позивачів суддя ухвалив, що переказ грошей необхідно зробити через платіжні додатки Bit та PayBox.

Як зазначає джерело, група колишніх працівників компанії вирішила подати колективний позов у зв'язку з невиплатою «святкових» і «оздоровчих», які їм належать.

Суд із трудових питань Бат-Яма став на бік позивачів «у зв'язку з порушеннями трудового законодавства з боку роботодавця».

Тепер компанії Castro протягом 30 днів необхідно повідомити працівників про готовність перерахувати їм гроші, а протягом наступних 14 днів, або в будь-який інший зручний для позивачів термін зробити грошовий переказ.

Раніше ми писали, що Республіканський комітет подав до суду на Google через маркування поштової розсилки як спам.

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