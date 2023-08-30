В МИД отреагировали на призывы Орбана к «соглашению с Путиным за спиной Киева»: Не торгуем территориями и суверенитетом

Виктор Орбан назвал «нереалистичным» возвращение Крыма и заявил, что якобы Украина «не победит рф».

В Министерстве иностранных дел отреагировали на новое заявление венгерского премьера Виктора Орбана о том, что Западу следует "заключить соглашение с Путиным по безопасности Украины, которое не должно включать ни возвращение Крыма, ни членство Украины в НАТО".

Венгерский премьер также считает, что лучшим шансом для мира якобы является "прекращение военной поддержки Украины". Также он назвал "нереалистичным" возвращение Крыма и заявил, что "Украина не победит рф".

Спикер МИД Олег Николенко подчеркнул, что Украина не торгует своими территориями и суверенитетом, и мир тоже не будет торговать.

"На самом деле, мы уже начали волноваться, что Виктор Орбан давно не призывал прекратить поставки оружия в Украину и узаконить агрессию россии. Даже начали сомневаться в последовательности позиции венгерского премьера.

Мы не знаем, как там в Венгрии, но Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом. И мир не будет торговать. А российское руководство, каких бы оно ни привлекало публичных адвокатов, непременно понесет ответственность за все причиненное украинцам зло", - написал Николенко в фейсбук.

Отметим, что Виктор Орбан часто призывает Украину к переговорам с рф на условиях страны-агрессора. Он также заявлял о "необходимости не допустить контрнаступление ВСУ".

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