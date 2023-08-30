В Киеве будут судить дельцов, которые обманули людей на продаже несуществующих генераторов

Мужчины размещали неправдивые объявления о продаже генераторов, а затем, получив от граждан предоплату, исчезали.

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве перед судом предстанут двое ранее судимых мужчин, которые во время блэкаута размещали в интернете неправдивые объявления о продаже генераторов и обманули около двух десятков человек. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Следствием установлено, что осенью 2022 года во время блэкаутов двое злоумышленников разработали схему обмана людей.



Мужчины размещали в интернете ложные объявления о продаже генераторов и других сопутствующих товаров без намерения их продавать. Получив от граждан предоплату в размере от 1,5 до 4 тысячи гривен, они исчезали.



Органом досудебного расследования установлено 19 потерпевших, которым нанесен ущерб на общую сумму почти 60 тыс. гривен.



В настоящее время обвинительный акт направлен в Оболонский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.



За совершенное мужчинам грозит до 8 лет лишения свободы.

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