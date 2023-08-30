У Дніпрі затримали патрульного, який застрелив чоловіка: відео із місця подій

Поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину пасажиру.

У Дніпрі правоохоронці затримали поліцейського, який під час патрулювання застосував проти чоловіка табельну зброю та завдав йому смертельного поранення. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Як повідомили у Офісі Генерального прокурора, наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

За даними слідства, 29 серпня в одному із районів Дніпра двоє патрульних поліцейських зупинили авто, в якому перебували, зокрема, неповнолітні діти.

На вимогу вийти із авто водій та пасажири відмовились.

У ОГП пишуть, що правоохоронці почали силою витягували потерпілих із авто та використали газовий балончик.

«Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину пасажиру», - повідомили у ОГП.

Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці.

Як ми розповідали раніше, патрульних відсторонено від виконання обов’язків.

На відео присутня ненормативна лексика

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