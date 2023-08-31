Суд избирает меру пресечения патрульному, который застрелил мужчину в Днепре, видео

Прокурор просит суд избрать полицейскому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Фото: Радио Свобода

В Днепре 31 августа проходит судебное заседание, где изберут меру пресечения полицейскому, который 29 августа застрелил мужчину.

Судебное заседание по избранию патрульной меры проходит с помощью видеосвязи, что связано с состоянием здоровья правоохранителя.

Прокурор просит суд избрать полицейскому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

В Телеграм-каналах пишут, что после просмотра записанных детьми погибшего видео и съемки с бодикамер полицейских, судья удалился в совещательную комнату. Есть соответствующее видео.

Напомним, правоохранителя задержали по подозрению в превышении служебных полномочий и умышленном убийстве. Судебное заседание привлекло внимание, поскольку в суд пришли несколько десятков полицейских, которые стремятся выразить свою поддержку обвиняемому.

На фоне событий, Давид Арахамия заявил: «мы разграничим достаточные и недостаточные пределы самообороны».

Глава МВД Игорь Клименко прокомментировал трагедию, в которой правоохранитель застрелил мужчину, отметив, что стрельба в Днепре – серьезный прецедент, в правовом государстве не бьют полицейских.

Кроме того, в прокуратуре прокомментировали инцидент с патрульным, который застрелил мужчину в Днепре.

Добавим, полиция опубликовала видео с нагрудных камер патрульных, которые зафиксировали стрельбу в Днепре.

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