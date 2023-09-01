Буллинг в школах Польши: куда обратиться

Предоставлены контакты телефонов, куда можно жаловаться на буллинг детей в Польше.

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В польских школах украинские дети могут сталкиваться с буллингом. Неоднократно беженцев оскорбляют и призывают возвращаться домой. Ребенок уязвимо воспринимает подобные призывы, из-за чего дети отказываются от очного образования в польских учебных заведениях. На травлю можно пожаловаться на специальные горячие линии, – сообщает «Спільно».

«Унижение детей – недопустимое поведение», – говорится в сообщении.

Беженцев в Польше призывают принимать меры, в частности, если заметили буллинг или насилие в отношении детей можно пожаловаться по следующим телефонам:

горячая линия фонда "Даем детям силы" - 800 100 100 или 222 309 900;

телефонная линия доверия для детей в различных ситуациях: +48 116111;

детская горячая линия Омбудсмена по делам детей - 800 12 12 12 (чат czat.brpd.gov.pl);

линия помощи пострадавшим для беженцев из Украины: +48 222 309 900.

Консультанты оказывают поддержку и информацию на украинском и русском языках.

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