ВАКС обирає запобіжний захід першому заступнику міністра агрополітики Тарасу Висоцькому, відео

Першому заступнику міністра агрополітики Тарасу Висоцькому обирають запобіжний захід.

25 серпня Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід першому заступнику міністра агрополітики Тарасу Висоцькому, якого підозрюють у зловживаннях на 62,5 млн грн при закупівлі продуктів харчування для потреб держави у період воєнного стану.

Нагадаємо, 24 серпня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що викрили зловживання на суму 62,5 млн грн при закупівлі продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану. До схем причетні колишній заступник міністра економіки та перший заступник міністра аграрної політики.

Як встановлено в ході досудового розслідування, у березні 2022 року першим заступником Міністра аграрної політики та продовольства реалізовано схему, яка передбачала закупівлю для потреб обласних військових адміністрацій коштом АТ «Укрзалізниця» продукції у підконтрольної компанії за цінами, у 2-3 рази вищими за ринкові. Завищення ціни відбулося за рахунок закупівлі продукції іноземного виробника (Польща) через контрольовану фірму-посередницю.

Внаслідок реалізації вказаної схеми з березня по серпень 2022 року АТ «Укрзалізниця» заподіяно збитки в сумі 28,8 млн грн (з ПДВ).

Другим підозрюваним, за даними ЗМІ, є екс-заступник міністра економіки Олександр Грибан. Наприкінці червня 2023 року Грибана звільнили з посади за власним бажанням. Зараз він займає посаду радника міністра економіки.

НАБУ також опублікувало відео з подробицями реалізації схеми, а саме, які компанії залучили до оборудки; як штучно збільшувалась ціна продукції; як поставка харчів "за пару днів" перетворилась у декілька місяців по факту; деталі лобіювання топпосадовцями інтересів ТОВ.

ВАКС транслює обрання запобіжного заходу Тарасу Висоцькому онлайн.

Автор: Наталя Мамченко

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