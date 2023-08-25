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ВАКС обирає запобіжний захід першому заступнику міністра агрополітики Тарасу Висоцькому, відео

13:48, 25 серпня 2023
Першому заступнику міністра агрополітики Тарасу Висоцькому обирають запобіжний захід.
ВАКС обирає запобіжний захід першому заступнику міністра агрополітики Тарасу Висоцькому, відео
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25 серпня Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід першому заступнику міністра агрополітики Тарасу Висоцькому, якого підозрюють у зловживаннях на 62,5 млн грн при закупівлі продуктів харчування для потреб держави у період воєнного стану.

Нагадаємо, 24 серпня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що викрили зловживання на суму 62,5 млн грн при закупівлі продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану. До схем причетні колишній заступник міністра економіки та перший заступник міністра аграрної політики.
Як встановлено в ході досудового розслідування, у березні 2022 року першим заступником Міністра аграрної політики та продовольства реалізовано схему, яка передбачала закупівлю для потреб обласних військових адміністрацій коштом АТ «Укрзалізниця» продукції у підконтрольної компанії за цінами, у 2-3 рази вищими за ринкові. Завищення ціни відбулося за рахунок закупівлі продукції іноземного виробника (Польща) через контрольовану фірму-посередницю.

Внаслідок реалізації вказаної схеми з березня по серпень 2022 року АТ «Укрзалізниця» заподіяно збитки в сумі 28,8 млн грн (з ПДВ).

Другим підозрюваним, за даними ЗМІ, є екс-заступник міністра економіки Олександр Грибан. Наприкінці червня 2023 року Грибана звільнили з посади за власним бажанням. Зараз він займає посаду радника міністра економіки.

НАБУ також опублікувало відео з подробицями реалізації схеми, а саме, які компанії залучили до оборудки; як штучно збільшувалась ціна продукції; як поставка харчів "за пару днів" перетворилась у декілька місяців по факту; деталі лобіювання топпосадовцями інтересів ТОВ.

ВАКС транслює обрання запобіжного заходу Тарасу Висоцькому онлайн.

 Автор: Наталя Мамченко

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