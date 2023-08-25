Затверджено нову Інструкцію з організації відвідування державних архівних установ

Нова Інструкція визначає загальні положення, організацію пропускної системи та оформлення документів для відвідування архіву.

Державна архівна служба України повідомила, що було затверджено Інструкцію з організації відвідування державних архівних установ. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Нова Інструкція визначає загальні положення, організацію пропускної системи, оформлення документів для відвідування архіву, порядок відвідування державних архівних установ та вивезення (винесення)/ввезення (внесення) архівних документів, інших культурних та матеріальних цінностей, що належать архіву, а також порядок в’їзду (виїзду) транспорту на територію архіву.

«В новій Інструкції чіткіше проведено поділ територій приміщення архіву, зокрема, визначено приміщення основного призначення до яких зберігаються певні обмеження та процедура доступу, мова йде про робочі кабінети, архівосховища і читальний зал. Водночас, в інших приміщеннях мають бути створені умови, де користувачі можуть залишити великогабаритні речі та верхній одяг. Однією з найголовніших новел є впровадження електронної перепустки і в майбутньому ми плануємо масштабувати цю перепустку на систему всіх державних архівів України», — пояснив голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов.

Раніше ми писали, що українці зможуть отримати архівні довідки навіть при відсутності оригіналів.

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