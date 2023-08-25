Утвердили новую Инструкция по организации посещения государственных архивных учреждений

Новая Инструкция определяет общие положения, организацию пропускной системы и оформление документов для посещения архива.

Государственная архивная служба Украины сообщила, что была утверждена Инструкция по организации посещения государственных архивных учреждений. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Новая Инструкция определяет общие положения, организацию пропускной системы, оформление документов для посещения архива, порядок посещения государственных архивных учреждений и вывоз (вынос)/ввоз (внесение) архивных документов, других культурных и материальных ценностей, принадлежащих архиву, а также порядок въезда (выезда) транспорта на территорию архива.

«В новой Инструкции четче проведено разделение территорий помещения архива, в частности, определены помещения основного назначения, к которым сохраняются определенные ограничения и процедура доступа, речь идет о рабочих кабинетах, архивохранилищах и читальном зале. В других помещениях должны быть созданы условия, где пользователи могут оставить крупногабаритные вещи и верхнюю одежду. Одной из главных новелл является внедрение электронного пропуска и в будущем мы планируем масштабировать этот пропуск на систему всех государственных архивов Украины», — пояснил глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов.

Ранее сообщалось, что украинцы смогут получить архивные справки даже при отсутствии оригиналов.

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