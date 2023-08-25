Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Будут наказывать пробационным надзором: Верховная Рада приняла закон, вводящий новый основной вид наказания в Уголовный кодекс

За получение взятки, завладение землями водного фонда в особо крупных размерах, нарушение права на защиту, заведомо незаконное задержание, мошенничество смогут применять наказание в виде пробационного надзора: Верховная Рада приняла закон.

Защитников и Защитниц Украины разделят на пять категорий

В Украине появятся пять категорий Защитников и Защитниц.

Парламент одобрил изменения по единовременной денежной помощи военнослужащим

На какую единоразовую денежную помощь могут рассчитывать военные: Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении.

Мобилизированные судьи, в отличие от других военнослужащих, не могут посетить семьи за границей, — РСУ предоставила разъяснение, что их следует исключить из списков

Рада судей считает целесообразным исключить из списков запрета на пересечение границы тех судей и государственных служащих, которые служат в Вооруженных Силах Украины.

Кабмин внес изменения относительно командировок государственных служащих

Правительство внесло изменения в постановление о суммах и составе командировочных расходов государственных служащих.

  1. В Украине

Утвердили новую Инструкция по организации посещения государственных архивных учреждений

19:22, 25 августа 2023
Новая Инструкция определяет общие положения, организацию пропускной системы и оформление документов для посещения архива.
Утвердили новую Инструкция по организации посещения государственных архивных учреждений
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Государственная архивная служба Украины сообщила, что была утверждена Инструкция по организации посещения государственных архивных учреждений. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Новая Инструкция определяет общие положения, организацию пропускной системы, оформление документов для посещения архива, порядок посещения государственных архивных учреждений и вывоз (вынос)/ввоз (внесение) архивных документов, других культурных и материальных ценностей, принадлежащих архиву, а также порядок въезда (выезда) транспорта на территорию архива.

«В новой Инструкции четче проведено разделение территорий помещения архива, в частности, определены помещения основного назначения, к которым сохраняются определенные ограничения и процедура доступа, речь идет о рабочих кабинетах, архивохранилищах и читальном зале. В других помещениях должны быть созданы условия, где пользователи могут оставить крупногабаритные вещи и верхнюю одежду. Одной из главных новелл является внедрение электронного пропуска и в будущем мы планируем масштабировать этот пропуск на систему всех государственных архивов Украины», — пояснил глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов.

Ранее сообщалось, что украинцы смогут получить архивные справки даже при отсутствии оригиналов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Володимир Білоус
    Володимир Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді