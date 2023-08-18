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За изготовление порнографии с насильственными действиями будет грозить штраф до 85 тысяч грн, ограничение свободы до 5 лет или лишение – до 3: депутаты внесли законопроект

Изготовление или сбыт экстремальной порнографии, в частности, содержащей изображение насильственных действий, народные депутаты предлагают наказывать штрафом от 51 тысяч до 85 тысяч грн или ограничением свободы до 5 лет или лишением свободы до 3 лет.

Могли бы предоставить для лечения военных и размещение ВПЛ, но банкротили: во время заседания Совета судей озвучили шокирующие факты о санатории «Шкло»

Совет судей провел исследование, почему руководство ГСА не возражало против передачи на приватизацию санатория «Шкло», имеющего разрешения на добычу торфяных грязей и минеральных лечебных вод, и закрывало глаза на то, что объект приходит в упадок.

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В частности, ищут 7 прокуроров на должности в отделы управления процессуального руководства, а также поддержки публичного обвинения и представительства в суде.

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  1. В Украине

Украинцы смогут получить архивные справки даже при отсутствии оригиналов

19:10, 18 августа 2023
Архивные справки можно будет получить, когда оригиналы документов утрачены или повреждены, похищены или незаконно вывезены.
Украинцы смогут получить архивные справки даже при отсутствии оригиналов

Государственная архивная служба Украины внесла изменения, касающиеся Правил работы архивных учреждений и Порядка предоставления архивными учреждениями запросов юридических и физических лиц на получение копий, выписок архивных документов и выдачи архивных справок, – сообщает пресс-служба Минюста.

Новая норма позволяет архивам предоставлять архивные справки и выписки на основе цифровых копий документов из фонда пользования, когда оригиналы документов утрачены или повреждены, похищены или незаконно вывезены.

Кроме того, в случае, если архивы находятся на временно оккупированной территории, и выполнение запросов граждан невозможно, Укргосархив может определить другое государственное архивное учреждение как временного хранителя документов, или предоставить это право страховому фонду.

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