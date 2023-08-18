Украинцы смогут получить архивные справки даже при отсутствии оригиналов

Архивные справки можно будет получить, когда оригиналы документов утрачены или повреждены, похищены или незаконно вывезены.

Государственная архивная служба Украины внесла изменения, касающиеся Правил работы архивных учреждений и Порядка предоставления архивными учреждениями запросов юридических и физических лиц на получение копий, выписок архивных документов и выдачи архивных справок, – сообщает пресс-служба Минюста.

Новая норма позволяет архивам предоставлять архивные справки и выписки на основе цифровых копий документов из фонда пользования, когда оригиналы документов утрачены или повреждены, похищены или незаконно вывезены.

Кроме того, в случае, если архивы находятся на временно оккупированной территории, и выполнение запросов граждан невозможно, Укргосархив может определить другое государственное архивное учреждение как временного хранителя документов, или предоставить это право страховому фонду.

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