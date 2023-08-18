Українці зможуть отримати архівні довідки навіть при відсутності оригіналів

Архівні довідки можна буде отримати, коли оригінали документів втрачені або пошкоджені, викрадені чи незаконно вивезені.

Державна архівна служба України внесла зміни, що стосуються Правил роботи архівних установ та Порядку надання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на отримання копій, витягів архівних документів та видачі архівних довідок, – повідомляє пресслужба Мін’юсту.

Нова норма дозволяє архівам надавати архівні довідки та витяги на основі цифрових копій документів з фонду користування, коли оригінали документів втрачені або пошкоджені, викрадені чи незаконно вивезені.

Крім того, у випадку, якщо архіви знаходяться на тимчасово окупованій території, і виконання запитів громадян неможливе, Укрдержархів може визначити іншу державну архівну установу як тимчасового зберігача документів, або надати це право страховому фонду.

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